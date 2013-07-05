ЄС погрожує припинити обмін інформацією спецслужб з США

Про це пише в п'ятницю газета Financial Times з посиланням на письмове звернення європейського комісара з внутрішніх справ Сесілії Мальмстрем владі США.

На тему: Опозиційні політики закликають дати притулок Сноудену

"У нас відбувається делікатний момент у наших відносинах з США, нашим найсильнішим союзником. Обопільна довіра та конфіденційність були сильно підірвані, і я очікую, що США їх відновить. Якщо ви не зможете продемонструвати корисність програм з відстеження шляхів фінансування тероризму та реєстрації особистих даних пасажирів -громадян ЄС (на трансатлантичних рейсах), а також те, що ви реалізуєте їх у повній відповідності з законом, я буду змушена переглянути рішення про те, що умови програм досі дотримуються ", - йдеться в листі Мальмстрем, адресованому міністру внутрішньої безпеки США Джанет Наполітано та заступнику міністра фінансів з питань тероризму і фінансової розвідки Девіду Коену, повідомляє РІА Новости.

Раніше повідомлялося, що жодна з країн ЄС, що зажадала від США роз'яснень у зв'язку з прослуховування, досі не отримала їх.

Раніше німецьке видання Spiegel повідомило, що АНБ прослуховувало представництва ЄС у Вашингтоні і Нью-Йорку і зламувало їхні комп'ютерні мережі. Видання посилається на секретний документ Едварда Сноудена. Видання зазначало, що ця інформація дає підставу припустити, що саме АНБ стоїть за прослуховуванням телефонних ліній в штаб-квартирі Європейської ради і Ради ЄС у Брюсселі.

Британське видання Guardian 30 червня також з посиланням на документ, наданий Сноуденом, повідомило, що АНБ прослуховувало 38 іноземних посольств і дипломатичних місій, в тому числі посольства своїх союзників по НАТО - Франції та Італії. Роз'яснення у зв'язку зі скандалом про "прослуховування", зокрема, зажадали Рим, Париж, Берлін, Афіни, а також Вільнюс.