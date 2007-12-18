Євросоюз може не хвилюватися за транзит газу з Росії
18:11, 18 грудня 2007Світ
844
...запевняє Юлія Тимошенко
Україна не зірве жодної домовленості щодо транзиту газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу.
Вона пообіцяла, що Україна як транзитер природного газу буде виконувати свої зобов’язання і щодо обсягів, і щодо термінів.
“Я думаю, що країни Європейського Союзу будуть мати Україну як надійного партнера”, - наголосила вона.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter