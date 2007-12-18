Канцлер Німеччини обіцяє Тимошенко підтримку

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ привітала Юлію ТИМОШЕНКО з обранням прем’єр-міністром України та запевнила у підтримці діяльності її Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це йдеться у телеграмі, надісланій А.МЕРКЕЛЬ на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Перед Україною стоять важливі реформаторські рішення, які, як міцний фундамент, матимуть велике значення для подальшого демократичного розвитку вашої країни на засадах правової держави», - зазначила А.МЕРКЕЛЬ.

«При цьому ваша країна може і в подальшому розраховувати на дієву підтримку Федерального уряду», - наголосила канцлер Німеччини.