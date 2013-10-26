Альпініст піднявся на Ейфелеву вежу на підтримку арештованих активістів Greenpeace (фото)

Активісти руху Greenpeace сьогодні влаштували акцію на Ейфелевій вежі в центрі Парижа на підтримку своїх колег, які були затримані в Росії і притягнуті до суду.

Як передає РІА Новости, чоловік із спорядженням для скелелазіння вранці піднявся на другий поверх вежі. Відтак він вивісив великий плакат «Free the Artic 30», маючи на увазі 30 осіб, яких судять в РФ за акцію проти нафтовидобутку в Арктиці.

«Ми тут для того, аби передати послання французькому уряду, щоб він використав усі зусилля для звільнення 28 активістів і двох журналістів. Прем'єр міністр Жан-Марк Ейро відвідає РФ наступного тижня. Ми просимо його порушити це питання», - сказав представник Greenpeace Сірілл Корм‘є.

«Зелені» часто влаштовують акції протесту на паризькій визначній пам'ятці.

На тему: Адвокати Greenpeace вимагатимуть зняття з активістів звинувачення в хуліганстві

Як повідомлялося, активісти міжнародної організації Greenpeace вчинили спробу 18 вересня піднятися на нафтову платформу «Приразломная» в Печорськом морі для проведення акції проти нафтовидобування в Арктиці. В результаті активістів, серед яких і один громадянин України, було затримано, їм було пред'явлено звинувачення в піратстві. Пізніше справу перекваліфіковували на статтю «хуліганство».

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