У Держдумі РФ пропонують на півроку позбавити Жириновського права слова

Голова комітету Держдуми РФ у справах національностей Гаджімет Сафаралієв ("Єдина Росія") вважає, що за висловлювання щодо республік Північного Кавказу лідера ЛДПР Володимира Жириновського слід як мінімум позбавити права виступу в нижній палаті на строк до півроку, і як максимум - слова ліберал-демократа наштовхують на думку про необхідність в принципі "поставити заслін" для діяльності ЛДПР.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за словами Сафаралієва, Жириновський "в Думі вже неодноразово зривався на крик, зокрема в рамках "десятихвилинок" (відведених фракціям для політичних заяв).

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На думку Сафаралієва, обраного в Держдуму від Дагестану, поведінка Жириновського "нічого, крім негативних емоцій, не викликає". "По-перше, це провокаційні виступи: яке право має хто б не був відповідати за цілі народи - обгороджувати колючим дротом, народжувати дітей чи ні", - вважає він. За словами депутата, "керівництво Думи мало зустрічатися з ним, попереджати його". "Не знаю, але може бути, варто відправити не один, а десятки запитів до прокуратури на всі його дії", - сказав він.