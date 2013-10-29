WikiLeaks опублікував оригінал карти світу, на якій позначено пункти стеження АНБ (карта)

Міжнародний соціальний мережевий проект WikiLeaks опублікував у своєму Twitter посилання на оригінал карти світу, на якій позначего пункти прослуховування Агентства національної безпеки США.

Ця карта була надана Едвардом Сноуденом для публікації в німецькому виданні Der Spiegel, але перед виходом в світ її було значно скореговано.

На карті світу, де позначено місця перебування спецслужб США, видно, що Москва, Париж, Берлін, Рим і Мадрид позначені пунктами присутності АНБ - Staffed Location. Червоним кольором позначено пункти, які є зоною "активного спостереження".

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Серед латиноамериканських точок присутності позначені столиці Еквадору (Кіто), Бразилії (Бразиліа) і навіть Куби (Гавана). Спостереження також ведеться за Китаєм (Пекін , Шанхай).

Як повідомляв УНІАН, Едвард Сноуден став автором сенсації про шпигунську діяльність, яку веде ЦРУ. Він розповів журналістам, що АНБ прослуховує телефонні розмови своїх громадян і читає їх листування електронною поштою і в соціальних мережах.

Публікація секретних документів і зараз триває у ряді зарубіжних ЗМІ.