ЗМІ: ЄС перевіряє російські пристрої з саміту G20 на предмет шпигунства

13:11, 30 жовтня 2013
Світ
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Керівництво Європейського Союзу розпорядилося перевірити усі мобільні прилади, подаровані російською делегацією іноземним гостям під час саміту "Великої двадцятки", що відбувався у Санкт-Петербурзі 5-6 вересня

Ван Ромпей замовив технічний аналіз пристроїв

Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей замовив технічний аналіз пристроїв, повідомляє Українська Правда з посиланням на італійське видання "La Stampa".

Перевірка показала, що в прилади були встановлені віруси, які дозволяли спецслужбам Росії збирати інформацію про європейських лідерів.

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"Згідно з першим технічним аналізом, USB накопичувач та USB кабель з блоком живлення для мобільних телефонів, отримані в подарунок від росіян, містили в собі дві троянські програми, здатні зчитувати і передавати дані", - повідомила газета.

Інформацію про ризик бути прослуханими росіянами було передано всім країнам G 20, зазначає видання.

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