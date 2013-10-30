ЗМІ: ЄС перевіряє російські пристрої з саміту G20 на предмет шпигунства

Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей замовив технічний аналіз пристроїв, повідомляє Українська Правда з посиланням на італійське видання "La Stampa".

Перевірка показала, що в прилади були встановлені віруси, які дозволяли спецслужбам Росії збирати інформацію про європейських лідерів.

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"Згідно з першим технічним аналізом, USB накопичувач та USB кабель з блоком живлення для мобільних телефонів, отримані в подарунок від росіян, містили в собі дві троянські програми, здатні зчитувати і передавати дані", - повідомила газета.

Інформацію про ризик бути прослуханими росіянами було передано всім країнам G 20, зазначає видання.