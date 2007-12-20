Китай розпочав створення стратегічних запасів нафти

Китай - другий після США споживач нафтопродуктів у світі, розпочав створення стратегічних запасів нафти, пише РІА "Новости" з посиланням на "Чайна дейлі".

Створення стратегічних запасів "допоможе скоротити вплив коливань світових цін на внутрішні ціни", "уникнути несподіваних ризиків у разі вимушеного переривання постачань нафтопродуктів", заявили газеті китайські експерти.

Для координації роботи з формування стратегічних запасів створено спеціальний центр під егідою Держкомітету КНР з розвитку і реформам. Цей центр відстежуватиме попит і пропозицію нафтопродуктів на внутрішньому ринку і за кордоном, розроблятиме спеціальні заходи із забезпечення енергетичної безпеки КНР.

Будівництво перших сховищ стратегічних нафтозапасів було розпочате 2004 року в містах Далянь (Dalian), Ціндао (Qingdao), Нінбо (Ningbo) і Чжоушань (Zhoushan). Сховища в Нінбо і Чжоушані почали заповнюватися з минулого року, решта дві бази почнуть працювати протягом року.

Наразі об`єми накопичених запасів оцінюються від 2 до 3 мільйонів тонн. У листопаді цього року з початком будівництва бази в Чунціні (Chongqing) Китай розпочав реалізацію другої фази створення стратегічних запасів нафти. Після її завершення планується довести накопичені запаси до 28 мільйонів тонн.

Водночас представники Держкомітету з реформ і розвитку визнають, що лише до 2010 року стратегічні запаси нафти складуть в Китаї 12 мільйонів тонн, що еквівалентно місячному імпортові нафти Китаєм. На 2020 рік цей об`єм дорівнюватиме 3-місячному імпорту.

Минулого року, за даними Головного митного управління КНР, Китай імпортував 145 мільйонів тонн сирої і 36 мільйонів переробленої нафти.

Нині, повідомляють китайські ЗМІ, між центральною владою і керівництвом кількох східних провінцій ведуться переговори щодо створення додаткових стратегічних запасів переважно в найбільш розвинених східних регіонах країни. Проте китайський уряд заявляє, що не обмежує створення стратегічних нафтових запасів тільки сходом КНР.