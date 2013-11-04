Кількість росіян, які загинули при катастрофі порома в Таїланді, зросла до трьох

Раніше повідомлялося про шістьох жертв трагедії, серед яких двоє громадян Росії. За інформацією газети, в результаті затоплення порома загинули троє місцевих жителів і четверо іноземців - один китаєць і три росіянина.

На даний момент таїландським рятувальникам вдалося врятувати і доставити на берег з місця затоплення порома 209 осіб. За інформацією Bangkok Post, за медичною допомогою звернулися 100 осіб, з яких десять, у тому числі 9-річний хлопчик, перебувають у важкому стані, повідомляє РИА Новости.

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Пором Ko Larn Travel-1 вийшов близько 17 години (12.00 за Києвом) з острова Ко Лан в Сіамській затоці, прийнявши на борт туристів, які відпочивали протягом дня на острові. Це був останній рейс з острова на материк, до Паттайї у цей день. Обидві палуби порома були переповнені. У 500 метрах від острова і 7 кілометрах від Паттайї пором потрапив в хвилювання, почалася сильна бортова хитавиця, а потім паром ліг на правий борт і затонув.