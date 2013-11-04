У BlackBerry змінили керівника та передумали продавати бізнес
Канадський виробник мобільних пристроїв BlackBerry відмовився від планів продажу всіх своїх активів
Канадський виробник мобільних пристроїв BlackBerry відмовився від планів продажу всіх своїх активів. Замість цього компанія спробує поправити своє становище за допомогою зміни керівника і вливання капитала, пише Лента.ру з посиланням на агентство Reuters.
Чинний президент і головний виконавчий директор BlackBerry Торстен Хейнс відправиться у відставку. Грошові кошти у розмірі приблизно мільярда доларів компанія розраховує отримати за допомогою продажу конвертованих облігацій. У числі покупців облігацій називають і найбільшого акціонера BlackBerry - інвестиційний консорціум Fairfax Financial Holdings: як очікується, він вкладе в облігації 250 мільйонів доларів.
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Консорціум Fairfax, який володіє десятьма відсотками акцій BlackBerry, був у вересні оголошений майбутнім покупцем інших активів компанії, сума передбачуваної операції оцінювалася в 4,7 мільярди доларів. Згодом в Fairfax виникли труднощі з фінансуванням покупки, і Blackberry вступила у переговори з іншими можливими покупцями - Google, Cisco Systems і SAP.
Про можливість продажу Blackberry стало відомо в серпні 2013 року. До цього моменту компанія, кілька років входила до числа лідерів ринку смартфонів, втратила позиції в конкурентній боротьбі з Apple і Samsung, а її акції подешевшали з 230 до 8 доларів за штуку. Передбачалося, що при покупці компанії Fairfax заплатить за кожну акцію по дев'ять доларів. Нове падіння котирувань BlackBerry, що послідувало за скасуванням покупки, склало приблизно 15 відсотків.