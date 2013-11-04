У BlackBerry змінили керівника та передумали продавати бізнес

Канадський виробник мобільних пристроїв BlackBerry відмовився від планів продажу всіх своїх активів. Замість цього компанія спробує поправити своє становище за допомогою зміни керівника і вливання капитала, пише Лента.ру з посиланням на агентство Reuters.

Чинний президент і головний виконавчий директор BlackBerry Торстен Хейнс відправиться у відставку. Грошові кошти у розмірі приблизно мільярда доларів компанія розраховує отримати за допомогою продажу конвертованих облігацій. У числі покупців облігацій називають і найбільшого акціонера BlackBerry - інвестиційний консорціум Fairfax Financial Holdings: як очікується, він вкладе в облігації 250 мільйонів доларів.

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Консорціум Fairfax, який володіє десятьма відсотками акцій BlackBerry, був у вересні оголошений майбутнім покупцем інших активів компанії, сума передбачуваної операції оцінювалася в 4,7 мільярди доларів. Згодом в Fairfax виникли труднощі з фінансуванням покупки, і Blackberry вступила у переговори з іншими можливими покупцями - Google, Cisco Systems і SAP.

Про можливість продажу Blackberry стало відомо в серпні 2013 року. До цього моменту компанія, кілька років входила до числа лідерів ринку смартфонів, втратила позиції в конкурентній боротьбі з Apple і Samsung, а її акції подешевшали з 230 до 8 доларів за штуку. Передбачалося, що при покупці компанії Fairfax заплатить за кожну акцію по дев'ять доларів. Нове падіння котирувань BlackBerry, що послідувало за скасуванням покупки, склало приблизно 15 відсотків.