Головне за день: огляд топ-новин

Міжнародний трибунал оголосить рішення щодо судна Greenpeace 22 листопада

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі 22 листопада винесе рішення з питання про звільнення судна Arctic Sunrise та його екіпажу, обвинуваченого в Росії в хуліганстві.

Нідерланди вимагають дати можливість судну Arctic Sunrise залишити територіальні води РФ, звільнити його екіпаж, призупинити адміністративні та судові розгляди у російських інстанціях і утриматися від будь-яких кроків, які могли б "посилити" ситуацію навколо цієї справи.

МВС пропонує запровадити в Україні ідентифікаційні картки дитини

Головна ідея створення ідентифікаційної картки дитини - полегшення розшуку підлітка у разі його зникнення.

МВС України пропонує ввести в країні ідентифікаційні картки дитини. Подібний досвід введений в декількох державах, зокрема - в США та Канаді.

Крашкова розповіла, чому відмовилася від одного зі своїх адвокатів

Жертва "врадіївського згвалтування" Ірина Крашкова розірвала договір з адвокатом Стельмахом, оскільки він, за її словами, не працював.

Також Первомайський міський районний суд під час розгляду "врадіївської справи" відхилив клопотання потерпілої Крашкової про відкриття судового процесу та проведення судових засідань через день, а не кожного дня. Крім того, суд відмовив у клопотанні про більш довгі перерви у судових засіданнях.

Профільний комітет ВР відправив всі законопроекти "про Тимошенко " на доопрацювання

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відправив на доопрацювання всі чотири законопроекти щодо лікування ув'язнених за кордоном.

Віталій Кличко отримав нагороду WBC

На 51-й щорічній конвенції Всесвітньої боксерської ради (WBC), що проходить у Бангкоку ( Таїланд ), чемпіону світу у суперважкій вазі Віталію Кличку була вручена почесна нагорода WBC за внесок у розвиток боксу.

Депутати вирішили не розлучатися із пенсійними привілеями

Змінами до законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про статус народного депутата України» пропонувалося ліквідувати пенсійні привілеї чиновників і народних депутатів і призначати їм пенсію на загальних підставах.

Також ВР не підтримала законопроект про зменшення пенсійного віку - Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо страхового стажу та умов виходу на пенсію, призначення та її виплати за минулий час)».

До того ж, ВР відмовилася зменшити страховий стаж , необхідний для призначення пенсії, не підтримавши у першому читанні проект Закону України про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (реєстраційний номер 2997).

У Росії звільнили українського рибалку Федоровича - ЗМІ

У російському місті Єйськ звільнили Олександра Федоровича - єдиного українського рибалку, який вижив після липневого інциденту в Азовському морі.

Місія Кокса - Кваснєвського приїхала в Україну - ЗМІ

Місія Європейського парламенту у складі Пета Кокса та Олександра Кваснєвського приїхала в Україну у 25-й раз, щоб спробувати знайти рішення справи Юлії Тимошенко.

Інфляція в жовтні склала 0,4 % - Держстат

Інфляція в Україні в жовтні 2013 року по порівнянні з вереснем прискорилася до 0,4 %, при цьому зростання споживчих цін у країні зафіксовано вперше з травня поточного року.

У Києві відкрито нову станцію метро " Теремки"

У Києві відкрито нову станцію метро "Теремки", якою було завершено будівництво Куренівсько-Червоноармійської лінії.

Глава МЗС Швеції: Я ніколи не був впевнений у підписанні асоціації з Україною

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє, що «ніколи не був впевнений» у тому, що Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Україною буде підписана на саміті учасників ініціативи ЄС «Східне партнерство» у Вільнюсі в кінці місяця.