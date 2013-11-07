Бразилія досі чекає від Вашингтона вибачень за шпигунство

Якщо говорити про США, то цю проблему можна вирішити тільки одним способом. Попросити вибачення за те, що сталося, і заявити, що цього більше ніколи не станеться", - заявила Руссефф в інтерв'ю медіа -групі RBS, зазначивши, що досі ніхто не вибачивя, передає РІА Новости.

Коментуючи повідомлення про те, що бразильське Агентство розвідки ABIN стежило за дипломатами низки країн, зокрема Росії, Ірану, Іраку і Франції, президент країни заявила, що бразильські спецслужби діяли відповідно до законодавства країни, а наведені в пресі факти є "контррозвідувальними операціями" зі спостереження за представниками інших країн.

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"Не можна порівнювати те, що зробило ABIN, з тим, що зробили США - хоча б тому, що тут нічия приватність не була порушена", - сказала вона.

Днями бразильське видання Folha de Sao Paulo опублікувало матеріали, з яких випливало, що ABIN стежило за дипломатами з Росії, а також Ірану, Іраку та Франції. Документи, на які посилається видання, стосуються операцій, проведених бразильськими спецслужбами у 2003-2004 роках.

Раніше з матеріалів колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена стало відомо, що США спільно з Канадою вели перехоплення телефонних дзвінків і електронного листування бразильських чиновників, у тому числі президента країни, а також здійснювали промислове шпигунство за бразильським нафтовим гігантом Petrobras.