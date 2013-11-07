Венесуела збила мексиканський літак (фото)

Легкомоторний літак, зареєстрований у Мексиці, було збито на південному заході Венесуели. Про це повідомляє 7 листопада Agence France-Presse з посиланням на міністерство інформації Венесуели, передає Лента.ру.

Скільки людей було на борту літака і в якому стані вони знаходяться, не повідомляється.

З офіційної заяви, яка посилається на главу стратегічного командування Венесуели Володимира Падріні (Vladimir Padrino), випливає, що військово-повітряні сили Венесуели ввечері 4 листопада «виявили та перехопили» літак Hawker 25 над територією західного штату Апуре недалеко від кордону з Колумбією. З якою метою було збито літак, в заяві не йдеться.

Міністерство закордонних справ Мексики, у свою чергу, зажадало від Каракаса пояснити інцидент у суворій відповідності з нормами міжнародного права.

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Тим часом це не перший літак, збитий ВПС Венесуели біля кордону з Колумбією, відзначає AFP. За даними агентства, раніше цього року в регіоні у рамках програми по боротьбі з контрабандою наркотиків було збито щонайменше тринадцять літаків.