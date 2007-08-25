Грузини збили свій власний літак?

Начальник Генштабу Міноборони Абхазії генерал Анатолій Зайцев спростував інформацію деяких ЗМІ, які повідомили з посиланням на нього про американську приналежність літака, який впав у Кодорській ущелині. "Я не заявляв, що "швидше за все, це був американський літак-розвідник", - сказав РІА Новости Зайцев.

За його словами, ввечері 22 серпня засоби контролю радіолокації та пости абхазької армії зафіксували появу над Чорним морем літака, який летів з боку моря в напрямку до верхньої частини Кодорської ущелини і поступово втрачав висоту.

За хвостовою частиною літака за інерцією якийсь час летіли два великі уламки, потім він, імовірно, впав у горах Кодорської ущелини, повідомив генерал.

Зайцев упевнений, що літальний апарат не належав російським ВПС.

"Я досвідчений військовий, закінчив ряд навчальних закладів, у тому числі й Академію генштабу Росії, і добре знаю розвідувальні ознаки авіації. Можу тільки сказати: цей апарат не належить ВПС Росії", - сказав начальник абхазького Генштабу.

МВС Грузії стверджує, що грузинські сили збили літак, який нібито порушив повітряний простір з боку Росії. Представник управління інформації і громадських зв`язків Міноборони РФ повідомив, що російські літаки в цьому районі польоти не виконували.

Міністр закордонних справ невизнаної республіки Сергій Шамба заявив РІА Новости по телефону, що літак, який, як передбачається, був збитий в районі Кодорської ущелини, швидше за все, належав Грузії.