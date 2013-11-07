Росія не оскаржила рішення ЄСПЛ у справі Ходорковського і Лебедєва

Міністерство юстиції РФ не стало оскаржувати постанову Європейського суду з прав людини за скаргою «Ходорковський і Лебедєв проти Росії», яка може стати підставою для перегляду вироку і відновлення провадження у кримінальній справі.

Як повідомили УНІАН у ЄСПЛ, у липні цього року суд оголосив рішення за другою скаргою Ходорковського, зобов'язавши РФ сплатити екс-главі ЮКОСа 10 тис. євро компенсації.

За інформацією Мін‘юсту, постанова ЄСПЛ стає остаточною за три місяці з дати її винесення, якщо не надійде звернень сторін про передачу справи до Великої палату Європейського суду.

"Російська влада не клопотали про передачу цієї справи до Великої палати і не одержували відомостей з Європейського суду про подачу заявниками такого клопотання", - повідомили у прес-службі.

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Разом з тим, за даними російського міністерства, ЄСПЛ не повідомляв Росію про те, що постанова стала остаточною, і станом на 6 листопада вона не значиться такою в офіційній базі Європейського суду HUDOC.

«Виплата присудженої Ходорковському суми компенсації буде здійснена у порядку, встановленому постановою за скаргою «Ходорковський і Лебедєв проти Росії»: після отримання повідомлення Європейського суду про те, що названа постанова стала остаточною, протягом 3 місяців від дня, коли постанова стала остаточною», - зазначається у релізі відомства.

30 грудня 2010 року Хамовницький суд Москви визнав Ходорковського і Лебедєва винними за статтями КК РФ "розкрадання" і "легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом" і засудив їх до 14 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Пізніше Мосміськсуд у порядку касаційної перевірки визнав вирок законним і обгрунтованим, а президія Мосміськсуду 20 грудня минулого року пом'якшила покарання Ходорковському і Лебедєву до 11 років позбавлення волі. У результаті Лебедєв має вийти на волю в серпні 2014 року, Ходорковський - у жовтні 2014 року.

25 липня ЄСПЛ не визнав "справу ЮКОСа" політично мотивованою. Проте, як повідомили в Мін‘юсті, рішення ЄСПЛ може стати підставою для перегляду вироку в якійсь його частини.

У відповідності з російським КПК, постанови ЄСПЛ, які набули чинності, розглядаються як обставини, що знову відкрилися, за якими можливо переглянути раніше винесений вирок, який набув чинності.

"Це може стати підставою для нового засідання, де суд з урахуванням порушень, зафіксованих ЄСПЛ, повинен буде визначити, наскільки вони відображені в ухваленому вироку", - пояснили в Мін‘юсті.

Водночас, у міністерстві нагадали, що такі порушення, як утримання Ходорковського в клітці або те, що в суді не вислухали двох із 158-ми свідків, навряд чи можуть привести до повного перегляду вироку. Вирок може бути скоректований лише в якійсь частині, не виключили в Мін‘юсті.

"Верховний суд повинен визначити, наскільки зафіксовані ЄСПЛ порушення істотні", - додав співрозмовник агентства.

При цьому постанова ЄСПЛ набуває чинності за три місяці після публікації, якщо не буде оскаржена.