Влада КНДР обіцяє вбивати перебіжчиків і південнокорейських шпигунів

Останнім часом Південна Корея все частіше вдається "до змовницьких акцій проти КНДР, у яких метою викрадення її громадян і використання перебіжчиків в інформаційній війні", йдеться в заяві північнокорейського Комітету з мирного об'єднання Кореї, повідомляє Reuters.

У Комітеті стверджують, що південнокорейська розвідка "намагається заманити і викрасти громадян КНДР" і використовує "викрадених і підкуплених людей" для збору інформації та дестабілізації внутрішньої обстановки в КНДР, повідомляє Росбалт.

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У цьому зв'язку Комітет з мирного об'єднання заявив, що "ті, хто зазіхнув на суверенітет КНДР", "будь то агент розвідслужби або її пособник", будуть "нещадно покарані".