США хочуть "безпрецедентного" доступу до інспекції ядерних об`єктів в Ірані - Керрі
США на переговорах міжнародних посередників з Іраном мають намір зажадати ”безпрецедентних” заходів щодо моніторингу ядерних об`єктів цієї країни, заявив в неділю в інтерв`ю NBC держсекретар Джон Керрі.
«Якщо вони (іранці) діятимуть сумлінно, то вони заморозять свою програму і дозволять нам абсолютно безпрецедентний доступ до інспекцій та й до інших речей», - сказав Керрі. В цьому випадку, за його словами, США та їхні партнери повинні послабити деякі економічні санкції, що діють проти Ірану.
За словами Керрі, на черговому раунді переговорів, що завершився в Женеві в неділю вранці, сторони не зійшлися у формулюваннях.
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«Кілька країн, не тільки Франція, але й ми самі та інші країни хотіли добитися жорстких формулювань і ясності мови», - сказав держсекретар.
Як зазначає РІА Новости, сторони домовилися продовжити переговори 20 листопада в Женеві. За словами Керрі, президент США Барак Обама проінструктував своїх парламентерів не поспішати з угодою.
«Ніяких домовленостей - краще, ніж погані домовленості», - підсумував держсекретар США.