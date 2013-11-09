Переговори Ірану, ЄС та США з ядерного питання відбулися безрезультатно

Зустріч глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, координатора "шістки", глави дипломатії ЄС Кетрін Ештон і держсекретаря США Джона Керрі, яка пройшла в п`ятницю в Женеві, закінчилася безрезультатно, повідомляє РІА Новости.

Сторонам не вдалося домовитися щодо остаточного тексту підсумкового документа. Глава МЗС Великобританії Вільям Хейг підтвердив інформацію джерела РІА Новини в дипломатичних колах про безрезультатність переговорів у Женеві. Хейг висловив сумнів у тому, що, незважаючи на інтенсивні переговори, вдасться прийти до якогось рішення за підсумками суботньої зустрічі.

Чергова зустріч Ірану і "шістки" (Росія, Китай, США, Великобританія, Франція і Німеччина) проходить в Женеві 7-8 листопада, однак переговори були продовжені до суботи 9 листопада, зустріч пройде на рівні міністрів.

"Переговори йшли досить важко. Сторонам вдалося тільки обговорити загальні положення підсумкового документа переговорів у Женеві. Але до угоди їм прийти не вдалося", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, американська сторона виступає проти раніше досягнутих домовленостей Ірану і "шістки" про покроковий план Тегерана, що заснований на принципі скорочення його діяльності у ядерній сфері в обмін на повне зняття санкцій.

"Домовилися, що в суботу з ранку пройде зустріч Ештон і Керрі в двосторонньому форматі. Після цього до них приєднається міністр закордонних справ Ірану. Проте всі чекають приїзду глави МЗС Росії Сергія Лаврова, щоб провести зустріч у рамках "шістки" на рівні міністрів", - зазначив співрозмовник.

На попередніх женевських переговорах, які пройшли 15-16 жовтня, Іран представив "шістці" новий план вирішення ядерної проблеми, який складається з трьох етапів. Іранська сторона запропонувала частково обмежити свою діяльність в ядерній сфері, але при збереженні невід`ємного права на збагачення урану в обмін на скасування нафтових і банківських санкцій західних країн. У ході чергових переговорів 7-8 листопада Іран і "шістка" досягли угоди з вироблення підсумкового документа, заснованого на цьому принципі, однак Ізраїль виступив з критикою. Після цього Керрі, який перебував з візитом в Ізраїлі, прибув до Женеви.