ЗМІ: Сирійські бойовики помилково обезголовили командира своїх союзників

Відеозапис страти було розміщено в інтернеті, однак незабаром в убитому впізнали польового командира сунітського угрупування "Ахрар аш-Шам" ("Ісламський рух вільних людей Шама"), зниклого кілька днів тому, пише Дзеркало Тижня з посиланням на The Telegraph. Після цього ролик було видалено, а замість нього на YouTube з'явилися роз'яснення з приводу допущеної помилки.

"Ми закликаємо Всевишнього прийняти Мухаммеда у свою оселю і просимо прощення для своїх братів, які прагнули позбавити нас від ворогів Аллаха і наших ворогів", - йдеться у зверненні від імені OSIS.

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Його було вбито після того, як сунітські бойовики неправильно зрозуміли його висловлювання з приводу імамів Алі і Хусейна, шанованих шиїтами. Можливо, його було захоплено, коли він потрапив після поранення до польового госпіталю.

Представники "Ісламської держави в Іраку і Леванте" нагадали, що Аллах обіцяв пробачити вірянам вбивство одновірців, здійснене помилково. Згідно з 92 аяту 4 сури, мусульманину, який помилково вбив одновірця, слід відпустити на волю раба, заплатити родичам покійного або дотримуватися посту протягом двох місяців.

Нагадаємо, раніше бойовиків, що воюють в Сирії, неодноразово звинувачували у надмірній жорстокості. У червні представники екстремістської організації "Джебхат ан-Нусра" стратили 15-річного підлітка на очах у батьків, звинувативши у блюзнірстві. За деякими даними, хлопчика було вбито за відмову безкоштовно пригостити бойовиків кавою.