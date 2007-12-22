У Таджикистані під сніговою лавиною загинули 16 людей

У Таджикистані снігова лавина забрала життя 16 осіб, під завалами залишаються люди, повідомляє NEWSru.

"На 67 кілометрі (на північ від Душанбе) на трасі Душанбе-Худжанд у п`ятницю пізно ввечері сталося сходження лавини, що забрало життя 16 людей", - повідомив представник МВС республіки.

За його словами, рятувальники комітету з надзвичайних ситуацій республіки поки дістали з-під завалів 16 тіл загиблих. Операція з порятунку триває, й кількість жертв може збільшитися.

"На місці події скупчилося багато автомобілів, що слідували в Душанбе й Худжанд", - зазначив представник МВС.

Худжанд є другим за величиною містом республіки. Воно знаходиться на півночі Таджикистану поблизу кордону з Узбекистаном. Худжанд і Душанбе з’єднує єдина автотраса, деякі ділянки якої знаходяться на висоті понад 3 тис. метрів. На цій автотрасі нерідко виникають каменепади й сходження снігових лавин. Увесь тиждень у цих районах спостерігався сильний снігопад.