У Таджикистані під сніговою лавиною загинули 16 людей
Кількість жертв може збільшитися
У Таджикистані снігова лавина забрала життя 16 осіб, під завалами залишаються люди, повідомляє NEWSru.
"На 67 кілометрі (на північ від Душанбе) на трасі Душанбе-Худжанд у п`ятницю пізно ввечері сталося сходження лавини, що забрало життя 16 людей", - повідомив представник МВС республіки.
За його словами, рятувальники комітету з надзвичайних ситуацій республіки поки дістали з-під завалів 16 тіл загиблих. Операція з порятунку триває, й кількість жертв може збільшитися.
"На місці події скупчилося багато автомобілів, що слідували в Душанбе й Худжанд", - зазначив представник МВС.
Худжанд є другим за величиною містом республіки. Воно знаходиться на півночі Таджикистану поблизу кордону з Узбекистаном. Худжанд і Душанбе з’єднує єдина автотраса, деякі ділянки якої знаходяться на висоті понад 3 тис. метрів. На цій автотрасі нерідко виникають каменепади й сходження снігових лавин. Увесь тиждень у цих районах спостерігався сильний снігопад.