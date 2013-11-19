ЗМІ: У США можуть скасувати допомогу з безробіття вже до наступного року

Демократи закликають зберегти додаткові тижні виплат, а також вказують на те, що необхідно прагнути до скорочення бюджету, враховуючи рівень держборгу США. Схоже, це ще одне питання, з якого думки конгресменів розділилися, пише Russia Today із посиланням на The NY Times.

Автор статті вважає, що представники протиборчих партій навряд чи зможуть швидко домовитися. При цьому заручниками подібних розбіжностей є мільйони безробітних по всій країні.

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Нагадаємо, що через неможливість домовитися про стелю держборгу минулого місяця заручницею законотворців опинилася вся країна. Через відсутність фінансування уряд припинив свою роботу на 16 днів.

Сполученим Штатам в останній момент вдалося уникнути дефолту, який в перспективі загрожував привести до глобальної економічної катастрофи. Барак Обама підписав довгоочікуваний законопроект, що передбачає відновлення роботи уряду і підвищення стелі державного боргу. На даний момент державний борг США складає майже $17 трлн.