В Індії відкрився банк для жінок
01:26, 20 листопада 2013Світ
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Прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінгх відкрив перший в країні державний банк для жінок в місті Мумбаї.
Індійські жінки мають мінімальний доступ до фінансів
Співробітниками та основними клієнтами банку стануть жінки. У найближчі роки філії банку відкриються по всій Індії, в тому числі і в селах, повідомляє Російська служба ВВС.
Банк призначено для фінансової освіти жінок, а також допомоги в організації власного бізнесу.
Сінгх заявив, що в даний час індійські жінки мають мінімальний доступ до фінансів, проте ситуація повинна змінитися, щоб жінки також могли сприяти економічному зростанню країни.
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