В Індії відкрився банк для жінок

Співробітниками та основними клієнтами банку стануть жінки. У найближчі роки філії банку відкриються по всій Індії, в тому числі і в селах, повідомляє Російська служба ВВС.

Банк призначено для фінансової освіти жінок, а також допомоги в організації власного бізнесу.

Сінгх заявив, що в даний час індійські жінки мають мінімальний доступ до фінансів, проте ситуація повинна змінитися, щоб жінки також могли сприяти економічному зростанню країни.