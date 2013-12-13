ЗМІ: Книга митрополита Шептицького визнана екстремістською в Росії

Про це повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на російський Інформаційно-аналітичний центр "Сова".

Наприкінці листопада 2013 року увагу громадськості привернув п. 2087 Федерального списку екстремістських матеріалів, що з'явився там 4 жовтня 2013 р. Це книжка митрополита Андрея (Шептицького) "Правдива Вiра" (Люблін, 1990), включена до Списку на підставі рішення Мещанського районного суду Москви від 14 березня 2013 р.

Книжка була серед великої кількості літератури, вилученої на початку 2011 року під час обшуку в Бібліотеці української літератури в Москві, що проходив у рамках розслідування за ст. 282 КК. Згодом справу було припинено через відсутність складу злочину, але процес визнання екстремістськими конфіскованих книжок продовжився.

На тему: Євреї всього світу приймають український націоналізм Шептицького - Антидефамаційна ліга

Збірка під назвою "Правдива віра : пастир. лист до вірних на Буковині" була написана в 1900 році і перевидана в польському місті Люблін в 1990-му. Її можна визначити як катехізис, де митрополит Андрей (Шептицький), Предстоятель Української Греко-католицької церкви в 1900–1944 роках, нині – кандидат на беатифікацію, в основному закликає українців підтримувати католицьку віру.

В Інформаційно-аналітичному центрі "Сова" не мали можливості ознайомитися з книжкою, проте, на думку співробітників центру, немає підстав вважати, що тексти митрополита Андрея можуть будити ненависть або пропагувати насильницькі дії. "Більш того, очевидно, що твір більш як столітньої давності має в основному історичну цінність. - йдеться на сайті центру. - Пропаганду ж переваги католицтва над іншими конфесіями, яка неминуче міститься в тексті, не можна розглядати як ознаку екстремізму, оскільки це суперечить як законодавству, так і здоровому глузду".

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада 2013 р. американська організація боротьби з антисемітизмом, Антидефамаційна ліга, нагородила посмертно за «відвагу і героїзм у порятунку євреїв» за часів Другої світової війни митрополита Андрея Шептицького.

Митрополита Шептицького відзначили нагородою імені Яна Карського за «відвагу проявити турботу» – за те, що він відважно рятував українських євреїв від винищування, влаштовуючи їм притулок за часів, коли такі дії каралися смертю.

Також у 2013 році Єврейська громада України у співпраці з Українською греко-католицькою церквою заснували особливу відзнаку – медаль митрополита Андрея Шептицького, якою нагороджуватимуть осіб, які найбільше прислужилися справі українсько-єврейського примирення.