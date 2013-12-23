Жертвами авіанальоту на Алеппо стали щонайменше 44 людини

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Правозахисна організації Syrian Observatory for Human Rights, дані якої наводить AFP, заявила, що серед загиблих шестеро дітей. Кількість загиблих може зрости, оскільки багато жителів дістали важкі поранення або зникли без вісти. Найбільше постраждали три квартали, контрольовані повстанцями.

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В ході авіанальоту використовувалися так звані «бочкові бомби» - контейнери з вибуховими речовинами, які скидають із зависаючих над місцем бомбардування вертольотів. При розриві ці бочки, наповнені вибухівкою і вражаючими елементами, завдають великих руйнувань.

Як розповіли представники опозиції, школи в Алеппо будуть зачинені на тиждень, оскільки урядова авіація продовжує систематичні нальоти на місто.

Як передає , раніше 22 грудня під час вибуху бомби біля початкової школи в шиїтському селищі на заході Сирії, неподалік міста Хомс, загинули семеро людей, зокрема п`ятеро учнів і двоє співробітників учбового закладу.

Напередодні, 21 грудня, правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійську владу у застосуванні зброї, що вражає не тільки повстанців, але й мирних жителів: «бочкові бомби» майже неможливо направити в конкретну мету, проте площа враження від кожного вибуху є значною.

Бомбардування Алеппо - одного з найбільших сирійських міст, східна і центральна частина якого перебувають під контролем повстанців, - тривають з 15 грудня. Тільки за перші три дні жертвами авіанальотів стали щонайменше 135 осіб.

Громадянська війна в Сирії триває вже понад два роки. Жертвами конфлікту за цей час стали більше 120 тисяч людей.