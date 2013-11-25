На США обрушився потужний шторм: 13 людей загинули

Число жертв потужного шторму, що обрушився на захід США, за останніми даними склало 13 осіб, йдеться на сайті телеканалу NBC News, передає РІА Новости.

Раніше повідомлялося про вісім загиблих.

У п'ятницю сильний шторм обрушився на Каліфорнію, принісши вітри, швидкість яких досягала 88 кілометрів на годину. Тут стихія забрала життя трьох людей, які загинули в результаті обвалення дерев та ліній електропередачі. Рясні опади також призвели до підтоплення деяких районів у штаті.

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У суботу шторм продовжив рухатися вглиб території США, несучи рясні опади, сильний вітер та низькі температури. У Нью-Мексико і Техасі негода стала причиною великих ДТП, в результаті яких також загинули люди. В Арізоні рятувальники виявили на березі річки Санта-Круз тіло людини, яка, ймовірно, потонула через сильні хвилі.

Як повідомляють метеорологи, шторм вже пройшов територією Техасу і тепер може попрямувати на північний схід, до атлантичного узбережжя країни.