Пентагон готується до нових операцій з евакуації громадян США з Південного Судану - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує представника Пентагону полковника Стівена Уоррена

”Ми передислоковуємо війська в зазначеному регіоні”, - заявив сьогодні Уоррен.

Минулого тижня спроба евакуації американських громадян закінчилася невдало. Повстанці обстріляли американські військові літаки, в результаті чого четверо американських військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомлялося, зіткнення в Джубі почалися в ніч на 16 грудня, їх жертвами стали не менше 500 осіб. У боях брали участь підрозділи збройних сил, що належать до різних племінним угрупованням.

Президент Південного Судану Салва Кіір заявив, що в країні відбулася спроба державного перевороту, звинувативши колишнього віце-президента країни Рієка Машара в його організації.

На даний момент повстанці під керівництвом Машара захопили ряд міст на півночі країни, в тому числі території, де зосереджені основні запаси нафти Південного Судану.