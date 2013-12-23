Аргентинський суд виправдав звинуваченого у корупції екс-президента

Звинувачення вимагало для екс-президента і деяких інших чиновників шести років позбавлення волі. Суд виправдав як екс-президента, так і інших фігурантів справи, включаючи декількох сенаторів, колишнього главу аргентинської секретної служби, колишнього міністра праці та кількох партійних діячів, повідомляє РІА Новости.

Судовий процес проти де ла Руа почався в серпні минулого року. Прокуратура вважала його співучасником «підкупу з обтяжуючими обставинами» в 2000 році.

У вересні аргентинський суд визнав невинним іншого екс-президента Карлоса Менема у справі про незадекларовані банківські рахунки у Швейцарії та інше майно. Двома місяцями раніше суд засудив Менема до семи років ув`язнення у справі про контрабанду зброї до Хорватії та Еквадор в 1990-х роках в порушення заборони ООН і ухвалив почати процес відкликання депутатської недоторканності (Менем в даний час є сенатором від однієї з провінцій країни).