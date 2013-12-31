Феєрверки, паради і свято: Новий рік вже прийшов до Австралї та Далекого сходу (відео)

Нова Зеландія, Австралія та Далекий Схід уже живуть у 2014-му. Решта все ще чекають на нього, Світ уже зустрічає Новий рік, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Центром шотландського Единбурга напередодні Нового року тече вогняна ріка. Смолоскипи тут продають на кожному кроці.

Багатотисячний натовп спускається зі Старого міста на Колтон Хілл. Там урочисто спалюють справжнього баркаса вікінгів. Це – щоби відігнати нечисту силу. А потім можна і феєрверк запустити.

Жителі Мадрида виходять на вулиці заздалегідь. Тут заведено ділитися святом з кількома десятками сусідів.

"Щастя вам у новому році! Пиймо!", - лунає на кожному кроці.

Туристи й науковці, що потрапили в льодяну пастку в Антарктиці, теж зустрічають свято просто неба, але не з власної волі. Їм щойно повідомили: цього року через погані погодні умови забрати їх ґвинтокрил не зможе. Тож усім доведеться повертатися на облавок "Академіка Шокальського" і святкувати новий рік там.

"15:00 година 31 грудня. Нам щойно повідомили, що нас не заберуть, тож ми повертаємося – перечекати снігопад", - повідомив професор кліматології Вельського університету Крим Турні.

Тим часом на протилежній півкулі справжнє свято. Тисячі жителів Сіднея і туристи займають місцеву затоку

"Ми чекаємо тут найкращого Нового року в усьому світі!", - кажуть вони.

Невдовзі небо над Сіднейською затокою розривається всіма кольорами. Австралія зустріла 2014 рік.