Ештон закликає сторони конфлікту в Південному Судані почати переговори

"Я закликаю сторони негайно розпочати переговори під егідою Міжурядового органу з питань розвитку (IGAD). Негайне припинення вогню з встановленням ефективного моніторингу (за його виконанням) необхідно для того, щоб позбавити жителів Південного Судану від подальших страждань", -, йдеться в її заяві, пише РІА Новости.

Вона також закликала надати гуманітарним працівникам і спостерігачам повний доступ в зони конфлікту. "Всі сторони повинні усвідомлювати, що понесуть відповідальність за систематичне або цілеспрямоване порушення прав людини", - йдеться в заяві глави дипломатії ЄС.

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У вівторок стало відомо, що президент, Південного Судану Салва Кіір і лідер повстанців Рієка Машар домовилися про припинення бойових дій у зв'язку з підготовкою до переговорів про врегулювання конфлікту. Обидві сторони прийняли рішення направити своїх представників до столиці Ефіопії Аддис-Абеби для переговорів. За даними ЗМІ, переговори повинні були початися в четвер, проте затрималися через відсутність деяких членів урядової делегації.

Збройні заворушення в Південному Судані почалися в ніч на 16 грудня в столиці країни Джубі. У боях брали участь підрозділи армії, що належать до різних племінним угрупованням. Потім зіткнення відбулися в інших частинах країни. Президент Киир заявив, що в країні відбулася спроба державного перевороту, звинувативши Машаро в його організації. Пізніше Машар підтвердив Бі-бі-сі, що сили, що протистоять урядовим військам, дійсно знаходяться під його командуванням.