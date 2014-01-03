У Камбоджі застрелили трьох демонстрантів, що вимагали підвищення зарплат

Раніше повідомлялося про декілька поранених.

У передмісті камбоджійської столиці Пномпені проходила демонстрація працівників текстильної промисловості, що вимагали збільшення заробітної плати. В акції брали участь декілька тисяч чоловік.

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Поліцейські зробили попереджувальні постріли в повітря, а потім відкрили вогонь по самих маніфестантах.

Представник влади заявив, що вогонь був відкритий після того, як демонстранти закидали поліцейських камінням, поранивши дев'ять вартових правопорядку.