10 українців потрапили до другого туру проекту Mars One

Всього у другому турі – 1 тис. 58 заявників, їх відібрали з понад 200 тис. осіб, які заповнили анкету для участі у проекті.

За даними організаторів, серед українців, які потрапили до другого туру, – щонайменше одна жінка.

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Про це Радіо Свобода повідомляє з посиланням на організаторів проекту.

Кінцева мета Mars One – створення на Червоній планеті першої людської колонії. За планом проекту, штаб-квартира якого базується у Нідерландах, перших чотирьох людей доправлять на Марс у 2024 році, до цього на планету буде відправлено житлові блоки, блоки життєзабезпечення, а також усе необхідне оснащення.

Автори проекту визнають, що для перших учасників Mars One місія буде подорожжю в один кінець.

Проект попередньо оцінюють у 6 млрд доларів. Раніше ініціатори підписали контракт з американською авіабудівельною компанією Lockheed Martin на створення посадкового модуля, який у 2018 році відправлять у тестовий політ.