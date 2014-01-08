Естонія виступила проти планів Великобританії обмежити міграцію зі Східної Європи

Уряд Великобританії буде домагатися від влади Євросоюзу перегляду умов членства країни в ЄС і має намір відстоювати загороджувальні заходи по відношенню до мігрантів з Євросоюзу, заявив в неділю Кемерон в інтерв'ю телекомпанії Бі-бі-сі.

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Він нагадав про необхідність обмеження міграції після того, як з 1 січня для громадян ЄС з Румунії та Болгарії відкрився безперешкодний в'їзд до Великобританії. Фактичний мораторій на вільний в'їзд в країну діяв сім років - з 2007 року, коли Румунія і Болгарія стали членами ЄС, повідомляє РИА Новости.

"Естонія твердо дотримується одного з принципів ЄС - свободи пересування і вибору роботи, а також виступає проти будь-яких обмежень. Це надзвичайно важлива і унікальна цінність Євросоюзу. До всього іншого свобода пересування робить позитивний вплив на розвиток конкуренції", - сказав Пает порталу Delfi .

Міністр поки не знає, як можуть відбитися на громадянах Естонії, бажаючих працювати у Великобританії, можливі рішення британського уряду. "Це залежить від конкретних можливих рішень. Але в принципі обмеження однією з основних свобод єдиної Європи, звичайно, негативно", - заявив Пает.