На заводі Mitsubishi в Японії стався потужний вибух, є загиблі

Як повідомляє 9 січня агентство Agence France-Presse з посиланням на поліцію, в результаті події є загиблі.

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Точне число загиблих і постраждалих поліція не приводить. Водночас місцева преса повідомляє про двох загиблих і 13 поранених. У свою чергу агентство Reuters стверджує, що загинули п'ять і постраждали 12 людей. Офіційно ця інформація не підтверджена. Причини вибуху поки не встановлені, повідомляє Lenta.ru.

За словами пожежників, загоряння на місці події ліквідовано. Зараз там працюють поліція і рятувальники. Інших подробиць про інцидент поки немає.

У Йоккоаіті розташований хімічний завод компанії Mitsubishi Chemical Corporation, що входить до Mitsubishi Group. Підприємство спеціалізується на виробництві кремнійорганічних сполук.