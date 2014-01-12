Папа Римський висловив підтримку українському народу

Про це главу Української Греко-католицької церкви Святослава (Шевчука) поінформував Архиєпископ Томас Едвард Галліксон, Апостольський нунцій в Україні, повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ).

У своєму листі від 10 січня 2014 року на ім’я Предстоятеля УГКЦ представник Апостольського Престолу в Україні, зокрема, зазначив, що, отримавши звістку про ситуацію в Україні, Святіший отець Франциск через Архиєпископа Пєтро Пароліна запевнив український народ у своїй молитовній підтримці.

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«Папа Франциск запевняє про свої молитви за мир і згоду для улюбленого українського народу», - ідеться у листі з Ватикану.