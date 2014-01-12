У Німеччині розбився легкий двомоторний літак: загинули 4 людей

Як передають німецькі ЗМІ з посиланням на дані поліції, літак Cessna 501 Citation розбився близько 12.00 за місцевим часом при заході на посадку на невеличкому аеродромі Ферен (федеральна земля Рейнланд-Пфальц). Він упав на сміттєзвалище неподалік аеродрому. Під час падінні літак зачепив опору лінії електропередачі.

За даними таблоїду Bild, пасажири літака - німецька подружня пара. Як зазначає видання, пізнати останки не можливо. Літак після падіння повністю згорів.

Літак Cessna 501 Citation був побудований в 1981 році і в аварії раніше ніколи не потрапляв, додає Bild.