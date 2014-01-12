У Німеччині розбився легкий двомоторний літак: загинули 4 людей

23:15, 12 січня 2014
Світ
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Легкий двомоторний літак бізнес-класу, що летів з Великобританії, розбився в неділю вдень на заході Німеччини, двоє пілотів і двоє пасажирів загинули.

Як передають німецькі ЗМІ з посиланням на дані поліції, літак Cessna 501 Citation розбився близько 12.00 за місцевим часом при заході на посадку на невеличкому аеродромі Ферен (федеральна земля Рейнланд-Пфальц). Він упав на сміттєзвалище неподалік аеродрому. Під час падінні літак зачепив опору лінії електропередачі.

За даними таблоїду Bild, пасажири літака - німецька подружня пара. Як зазначає видання, пізнати останки не можливо. Літак після падіння повністю згорів.

Літак Cessna 501 Citation був побудований в 1981 році і в аварії раніше ніколи не потрапляв, додає Bild.

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