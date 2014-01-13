Папа Франциск оголосив імена 19 нових кардиналів

Завершивши в неділю на площі Святого Петра в Римі читання молитви "Ангелус", понтифік заявив про те, що 22 лютого має намір оголосити про зведення в кардинальську гідність 16 нових кардиналів. Новий сан отримають, зокрема, Держсекретар Ватикану П'єтро Паролін, прелати з Італії, Великобританії, Аргентини, Нікарагуа, Бразилії, Буркіна-Фасо, Чилі, з Гаїті, з Кореї, Філіппін, Канади і Великобританії, пише РІА Новости.

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За офіційними даними, 22 лютого до колегії кардиналів приєднаються ще троє прелатів, які відзначилися на службі Святому Престолу, але вже перебувають на пенсії. У тому числі, особистий секретар Папи Івана XXIII монсиньор Лоріс Франческо Каповілла.

За словами Папи Франциска, нові кардинали - "це приклад міцних і глибоких відносин між Римською Церквою і іншими світовими церквами".

На початок консисторії Священна колегія складатиметься з 201 прелата, в тому числі 106 вибірників. За правилами, встановленими Папою Павлом VI, число кардиналів-вибірників не повинно перевищувати 120 осіб. Проте нинішній понтифік прийняв рішення одягнутися в червону одіж додатково ще п'ятьох прелатів.