Білоруського опозиціонера били по нирках і протримали в міліції понад 7 годин

Лідера білоруської Об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебедька, затриманого 12 січня в Мінську, протримали в міліції більш як сім годин і склали адміністративний протокол за порушення порядку проведення масових акцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це Лебедько написав на своїй сторінці в Facebook.

«Мене затримали вранці, приблизно о 10.30 біля будинку. Співробітники були в цивільному, не представлялися, мабуть, спецназ. Я встиг крикнути чоловікові, який стояв поряд, хто я і в якій квартирі живу. Попросив повідомити рідним. У цей час мене кілька разів ударили по нирках», - розповів Лебедько.

За проведення 5 січня в Мінську збору підписів за скасування автомита і відставку уряду на Лебедька складено протокол за п. 3 ст. 23.34 Кодексу про адміністративні правопорушення Білорусі (порушення порядку організації або проведення масових заходів). Санкції передбачають штраф від 20 до 50 базових величин (від 315 до 786 доларів) або адміністративний арешт.

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Лебедько також повідомляє, що суд над ним намічено на 14 січня.

Як повідомлялося, 12 січня Лебедько мав намір біля мінського Комаровського ринку збирати підписи на підтримку скасування автомита і за відставку уряду.

Неділю тому Лебедько, а також співголова кампанії «За справедливі вибори» Віктор Корнєєнко також біля Комаровського ринку збирали підписи. За їх діями спостерігала велика кількість співробітників міліції і спецслужб, які не перешкоджали тому, що відбувалося. Не менш як 10 осіб у штатському постійно супроводжували Лебедька і Корнєєнка, безперервно велася відеозйомка, а на прилеглих вулицях чергували машини ДАІ і знаходилося кілька міліційних автобусів.

5 січня планувалося проведення автопробігу по проспекту Незалежності проти запровадження автомита, проте Мінський міськвиконком відмовив у його проведенні. У зв'язку із забороною автопробігу і було вирішено організувати збирання підписів.

Рішення запровадити з 2014 року мито за допуск автомобілів до участі в дорожньому русі було ухвалене парламентом у грудні і схвалене Президентом Білорусі. Розмір мита становить від 3 до 25 базових величин (від 41 до 341 долара), зокрема для фізичних осіб на легкові автомобілі – від 3 до 10 базових величин. Передбачено самостійну сплату мита при проходженні техогляду.