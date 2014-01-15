Через пожежу в аеропорту Нью-Йорка постраждало 18 осіб

Пожежа сталася в одній з будівель аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, постраждали 18 осіб, повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал NBC.

Невелике загоряння сталося у вантажному терміналі компанії Lufthansa близько 20 години вівторка. За даними поліції, загорівся один із сміттєвих контейнерів. Приблизно через півгодини пожежу було згашено.

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Внаслідок пожежі від отруєння продуктами горіння постраждали 18 співробітників аеропорту. Чотири людини були госпіталізовані, 14 постраждалим допомога була надана на місці.

За даними телеканалу, раніше повідомлялося, що в аеропорту стався витік небезпечних речовин, проте пізніше з'ясувалося, що мова йшла про парфумерію.