У столиці Кенії горить аеропорт (фото)

07:59, 07 серпня 2013
Світ
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Пожежа сталася в головному міжнародному аеропорту Найробі.

Пожежа в аеропорту Найробі / Фото: @KenyaRedCross

Як повідомляє ВВС, аеропорт Jomo Kenyatta International закритий, пасажирів евакуювали. На даний момент не зрозуміла причина займання. Повідомлень про жертви не надходило.

В аеропорту працюють пожежники і рятувальники.

Влада країни обіцяє "зробити все можливе" для якнайшвидшої ліквідації пожежі.

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