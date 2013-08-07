У столиці Кенії горить аеропорт (фото)

Пожежа сталася в головному міжнародному аеропорту Найробі.

Як повідомляє ВВС, аеропорт Jomo Kenyatta International закритий, пасажирів евакуювали. На даний момент не зрозуміла причина займання. Повідомлень про жертви не надходило. В аеропорту працюють пожежники і рятувальники. Влада країни обіцяє "зробити все можливе" для якнайшвидшої ліквідації пожежі.

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