У столиці Кенії горить аеропорт (фото)
07:59, 07 серпня 2013Світ
778 0
Пожежа сталася в головному міжнародному аеропорту Найробі.
Пожежа в аеропорту Найробі / Фото: @KenyaRedCross
Як повідомляє ВВС, аеропорт Jomo Kenyatta International закритий, пасажирів евакуювали. На даний момент не зрозуміла причина займання. Повідомлень про жертви не надходило.
В аеропорту працюють пожежники і рятувальники.
Влада країни обіцяє "зробити все можливе" для якнайшвидшої ліквідації пожежі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter