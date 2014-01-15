ООН звинуватила армію і повстанців Південного Судану у викраденні гуманітарної допомоги

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун звинуватив південносуданську армію і повстанців у крадіжці гуманітарної допомоги, яка спрямовується населенню охопленої громадянською війною країни. Про це в середу, 15 січня, повідомляє агентство REUTERS з посиланням на прес-службу організації, передає Лента.ру.

У повідомленні наголошується, що Пан Гі Мун висловив крайнє невдоволення захопленнями автоколон з їжею та іншими предметами першої необхідності. За його словами, в подібних діях помічені як урядові війська, так і повстанці.

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Крім того, генсек ООН стурбований зростаючим числом жертв серед мирного населення країни. За даними організації, лише 14 січня понад 200 людей потонули в Нілі, намагаючись вибратися із зони бойових дій в окрузі Малакаль. Загальна кількість загиблих в ході громадянської війни організація оцінює не менш ніж у тисячу осіб. Водночас неофіційно повідомляється про десять тисяч жертв конфлікту.