У Росії звинуватили мережу дитячих магазинів у пропаганді гомосексуалізму

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прокуратуру краю.

Приводом для перевірки стало звернення від громадської організації «Батьківський комітет Ставропілля», яка заявила, що в одному з магазинів «Катюша» у Ставрополі була куплена гра «Фанти» для дітей від 12 років з непристойними завданнями.

Юрист громадської організації Олександр Джамбатов розповів, що гравцям пропонувалося зобразити коханців однієї статі, спокусити іншого учасника гри і виконати роль в еротичному фільмі.

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«Наявний в даній грі механізм може справити негативний вплив на психосексуальний розвиток особистості підлітка. З високою часткою ймовірності може настати порушення статевої ідентичності з закріпленням аномальних стереотипів сексуальної поведінки», - озвучила прокуратура краю висновки експертів.

На момент перевірки гру вже вилучили з продажу в магазинах «Катюша» у Ставрополі, П'ятигорську, Єсентуках і Невинномисську. Тим не менш, один із співробітників магазина притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а керівників магазинів застережено про неприпустимість порушень закону.

Прокурори направили звернення колегам в Ростов-на-Дону і Смоленськ: у першому місті зареєстрований бізнесмен, що поставляв «Катюші» цю гру, а в другому розташоване підприємство-виробник.

Торговий дім «Катюша» - найбільша на півдні Росії роздрібна мережа, що нараховує 32 дитячі магазина в містах ПФО і Центральної Росії.