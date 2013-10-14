Прапор Єврейської автономної області запідозрили у пропаганді гомосексуалізму

На прохання місцевої жительки, яка направила офіційний запит, символ Єврейської автономної області перевірили на вміст пропаганди гомосексуалізму. Експерти Геральдичної ради при президенті Росії не знайшли ознак такої.

Як повідомляє Russia Today, перевіркою прапора займався державний герольдмейстер, заступник директора Ермітажу з наукової роботи Георгій Вілінбахов. Він пояснив журналістам, що у жителів ЄАО немає приводу для хвилювання, оскільки прапор не пропагує гомосексуалізм.

«Далеко не всяке зображення веселки пов'язано із сексуальною орієнтацією», - йдеться в офіційній відповіді.

Там також роз'яснюється, що прапор ЛГБТ-руху являє собою полотнище з рівновеликих горизонтальних смуг кольорів веселки. Варіанти гомосексуальних «прапорів» також припускають додавання зображень і написів. У свою чергу, прапор Єврейської автономної області, основою якого є біле полотнище, не має з цією символікою нічого спільного. До того ж у прапорі гей-руху шість кольорів, а в символі ЄАО їх сім.

Після підписання Володимиром Путіним влітку 2013 року закону про заборону гей-пропаганди серед неповнолітніх органи влади посилили перевірку на відповідність новим нормам райдужної символіки, широко використовуваної багатьма дизайнерами. Об'єктами перевірки стали, зокрема, упаковка молочної продукції та пофарбований у кольори веселки ліхтарний стовп у Магнітогорську.

Тим часом, веселка є біблійним символом миру, щастя і добра. Кількість смуг на прапорі ЄАО відповідає числу днів, за які Бог створив світ.