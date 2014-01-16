Армія Росії вперше повністю відмовилася від портянок

"Нема портянок в збройних силах РФ. Війська повністю перейшли на носіння шкарпеток, які ми закупили", - сказав він. Булгаков додав, що збройні сили також повністю перейшли на забезпечення військовослужбовців зимовими черевиками з високими берцями, яких цього року було закуплено 853 тис. пар.

Про це пише ИТАР-ТАСС.

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"Ми закупили і забезпечили військовослужбовців понад 2 млн комплектів теплого трикотажної білизни", - повідомив заступник міністра. Крім того, Міноборони купило більше 220 тис. костюмів повсякденного зразка. "До кінця січня весь офіцерський склад перейде на носіння цієї форми", - додав він. За словами Булгакова, військам поставлено 100 тис. комплектів нової польової форми одягу, переодягнути вже 18 з'єднань і військових частин під всесезонні комплекти базового обмундирування.

"На 100% збройні сили забезпечили спортивними костюмами військовослужбовців строкової служби та курсантів. Ми тільки цього року закупили і поставили 210 тис. спортивних костюмів", - зазначив Булгаков.