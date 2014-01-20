У Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 6,2
07:29, 20 січня 2014Світ
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Землетрус магнітудою 6,2 стався на новозеландському острові Північний, північно-схід від столиці країни Веллінгтона.
Острів Північний, Нова Зеландія / review-planet.ru
Як повідомляє національна сейсмологічна служба, епіцентр знаходився в 10 км на північ від міста Каслпойнт, а осередок залягав на глибині 33 км. Відразу ж після землетрусу послідувала низка підземних поштовхів, найпотужніший з яких мав магнітуду 4,6.
Інформації про постраждалих поки не надходило, пише ИТАР-ТАСС. Разом з тим у ряді населених пунктів, розташованих на півдні острова Північний, виникли перебої з подачею електроенергії, а в Веллінгтоні призупинено рух громадського транспорту.
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