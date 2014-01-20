У Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 6,2

Як повідомляє національна сейсмологічна служба, епіцентр знаходився в 10 км на північ від міста Каслпойнт, а осередок залягав на глибині 33 км. Відразу ж після землетрусу послідувала низка підземних поштовхів, найпотужніший з яких мав магнітуду 4,6.

Інформації про постраждалих поки не надходило, пише ИТАР-ТАСС. Разом з тим у ряді населених пунктів, розташованих на півдні острова Північний, виникли перебої з подачею електроенергії, а в Веллінгтоні призупинено рух громадського транспорту.