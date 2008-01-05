Аль-Каїда анонсувала новий відеоролик

Терористичне угрупування Аль-Каїда оголосило на своєму сайті про скорий вихід у світ нового відеозапису за участю ісламіста американського походження Адама ГАДАНА.

Це стане першим посланням Аль-Каїди у новому році. "За волею господа скоро з`явиться запрошення до роздумів і покаяння", - йдеться в оголошенні аль-Сахаб – медіа підрозділу Аль-Каїди, розміщеному на сайті бойовиків. На ньому також зображений бородатий А.ГАДАН у картатому червоно-білому арабському шарфі.

А.ГАДАН народився у Каліфорнії, і також відомий на ім`я Аззам Аль-Амріки. Він був звинувачений у державній зраді в США восени 2006 року, а з 2004 року перебуває в розшуку ФБР. ФБР обіцяє виплатити винагороду у розмірі 1 мільйон доларів за інформацію, яка допоможе його заарештувати.

Останнього разу він фігурував у відеозаписі Аль-Каїди, який був поширений у серпні минулого року, виступаючи із загрозою нападу на іноземні посольства.

Як повідомлялося, 29 грудня на сайті ісламістів був опублікований новий аудіозапис лідера Аль-Каїди Усами бен ЛАДЕНА, в якому він погрожував Ізраїлю новими терористичними атаками.

Лідер Аль-Каїди також заявив, що США намагаються збільшити свій вплив на Близькому Сході і встановити контроль над постачаннями нафти. За його словами, переслідуючи ці цілі, деякі відповідальні особи США й Іраку намагаються створити "уряд національної єдності", в який входитимуть суніти, шиїти і курди.