США готові захищати Олімпіаду в Сочі за допомогою військових кораблів

Американська сторона підкреслює, що вона може піти на цей крок тільки за ініціативою Росії, однак таких пропозицій поки не надходило.

Про це пише "Сьогодні".

Раніше Держдепартамент США попередив американців, які планують відвідати Сочі, про можливу терористичну загрозу. Крім того, Держдеп залучив приватну охоронну компанію для забезпечення безпеки американської делегації та її евакуації в разі надзвичайних ситуацій.

Раніше американські ЗМІ, посилаючись на російські спецслужби, повідомили, що під час Олімпіади в Сочі можуть проникнути як мінімум чотири терористки-смертниці. Нагадаємо, що з проведенням Ігор пов'язують серію терактів неподалік від Сочі, в результаті яких загинули 37 людей.