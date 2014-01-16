Росія витратила на Олімпіаду в Сочі $6,4 млрд - віце-прем'єр

Про це повідомив віце-прем'єр Дмитро Козак, повідомляють РИА Новости.

"Що стосується грошей, все зрозуміло, інвестиційні витрати на будівництво ... в сукупності 99 мільярдів рублів і 114 мільярдів рублів позабюджетні інвестиції ", - сказав Козак.

Фактів нецільового використання коштів при будівництві олімпійських об'єктів немає, заявив Козак.

"Фактів таких немає. Є бросові роботи, вони існують", - сказав Козак. За його словами, проведені відповідні перевірки Рахунковою палатою, Росфіннадзором.

"Ви пам'ятаєте, що ми приймали рішення, в тому числі про переміщення з одного місця на інше санно-бобслейної траси, Олімпійського селища, і так далі. Були витрачені гроші на проектування в тих місцях, а після цього довелося перепроектовувати. Це незначні гроші, зовсім незначні кошти", - додав Козак.

За інформацією МОК, 13 млрд євро, виділених на організацію Олімпіади в Сочі, були вкрадені. За підрахунками опозиціонера Бориса Нємцова загальний масштаб розкрадань в ході будівництва становить 25-30 мільярдів доларів.