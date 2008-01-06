У Грузії триває ”паралельний підрахунок”

За даними неурядової організації "Міжнародне товариство справедливих виборів і демократії", активність виборців на виборах становила 52,7%, повідомили РІА Новости в медіа-центрі НУО.

Михайло Саакашвілі набрав 50,08% голосів, а Леван Гачечіладзе - 27,2%, сказав співорзмовник агентства.

Бадрі Патаркацішвілі набирає 7,3% голосів, Шалва Нателашвілі - 7%, Давид Гамкрелідзе - 4,3%, Георгій Маїсашвілі - 1%, Ірина Сарішвілі-Чантурія - 0,2%.

У неурядовій організації зазначають, що дані одержані шляхом підрахунку тих бюлетенів, які вже оброблені Центральною виборчою комісією Грузії.

Статистична похибка не перевищує 2%.

Організація "Справедливі вибори і міжнародне демократичне суспільство" здійснила паралельний з ЦВК підрахунок бюлетенів більш ніж у 300 виборчих ділянках по всій території Грузії.

Інша неурядова організація "Нове покоління - нова ініціатива" оприлюднила паралельний підрахунок по одній ділянці у кількох містах Грузії.

Зокрема, в Зугдіді голоси виборців розподілилися так: Гачечіладзе - 14,21%, Патаркацішвілі - 3,07%, Гамкрелідзе - 14,21%, Нателашвілі - 2,94%, Саакашвілі - 68,4%, Маїсашвілі - 0,44%, Сарішвілі-Чантурія - 0,1%.

В Ахалциху Гачечіладзе одержав 11,97% голосів, Патаркацішвілі - 5,59%, Саакашвілі - 73,89%.

У Кутаїсі Гачечіладзе набрав майже третину голосів - 32,94%, Патаркацішвілі - 4,59%, Саакашвілі - 42,88%.

У Горі у Гачечиладзе 19,6%, у Саакашвілі - 58,12%.

Дані з решти міст будуть оприлюднені протягом дня.