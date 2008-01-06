Грузинська опозиція збереться 8 січня святкувати перемогу
15:00, 06 січня 2008Світ
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А поки що - Різдво
У центрі Тбілісі відбувся мітинг на підтримку опозиційного кандидата в президенти Грузії Левана Гачечіладзе. Акція, в якій брали участь близько десяти тисяч людей, закінчилася без найменших інцидентів.
Леван Гачечіладзе, виступивши на мітингу, заявив, що акцій протесту поки що не буде, оскільки 7 січня Грузія святкує Різдво. Кандидат від опозиції, до якої входять дев`ять політичних сил, пообіцяв зібрати своїх прихильників 8 січня на тому ж місці, "щоб відсвяткувати перемогу".
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