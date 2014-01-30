У Росії прокуратура перевіряє, чи перейшов опозиційний канал "Дождь" "всі межі допустимого"

Причиною є опитування - чи варто було залишити блокадний Ленінград і тим самим «зберегти сотні тисяч життів».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури.

«Прокуратура м. Санкт-Петербурга здійснює перевірку про можливі порушення», - йдеться в повідомленні.

Прокуратура має намір з'ясувати, «чи телеканал всі межі допустимого перед пам'ятною датою остаточного прориву блокади».

У прокуратурі нагадують, що телеканал «Дождь» провів опитування на тему блокади Ленінграда. В ефірі від 26 січня телеканал запитав у телеглядачів, чи варто було залишити блокадний Ленінград і тим самим «зберегти сотні тисяч життів».

Читайте такожУ Росії планують відключити опозиційний телеканал Дождь «Ветерани, які пережили роки блокади Ленінграда, обурені скандальним опитуванням телеканалу «Дождь». Все це сталося напередодні 70-річчя повного звільнення Ленінграда від фашистської блокади. Це блюзнірство - поставити таке запитання в країні, яка зазнала найбільших жертв, щоб перемогти фашизм і звільнити світ від фашизму», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наразі низка кабельних мереж Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Уфи, Пермі, Ярославля, Самари, Нижнього Новгорода і Волгограда припинили транслювати «Дождь».